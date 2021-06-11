South China Morning Post: в Китае растёт спрос на "эльфийские уши"

Китайскую молодёжь охватило необычное веяние — заострённые уши. Ради "эльфийских ушей" молодые люди и девушки даже идут на пластические операции. Причём стоит это "удовольствие" совсем не дёшево — от $2000, сообщает Глас. Ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

Счастливые обладатели "эльфийских ушей" утверждают, что после операции они стали выглядеть моложе, больше нравятся друзьям и самим себе.

Как делают уши эльфа?

Есть два варианта: инъекция гиалуроновой кислоты или добавление хряща из любой части тела человека, которого оперирует пластический хирург. Также можно использовать искусственный материал.

Второй способ предполагает, что человек останется со такими ушами навсегда, отметил хирург Юй Вэйлинь.

Специалист отказывает своим пациентам в пересадке хрящей, так как считает, что мода на сказочные уши пройдёт, и люди захотят вернуть себе прежний вид.

Он соглашается только на введение инъекции.

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