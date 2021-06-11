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Польский профессор раскрыл причину русофобии среди польских политиков

Мир » Европа » Евросоюз

Американская политика руководствуется универсальным правилом: прав тот, кто больше заплатил. И польская русофобия обошлась Штатам сравнительно недорого.

Польский профессор раскрыл причину русофобии среди польских политиков

Величайшее достижение американской либеральной демократии — умение продавать всё что угодно, включая политику. Поэтому американское правительство на протяжении десятилетий активно инвестировало в политику других стран, довольно бесцеремонно "продвигая демократию" по всему миру и формируя нужный ему политический климат.

Примечательно, что правительства "облагодетельствованных" стран считают подобное положение вещей благом, чувствуя себя частью западного "свободного мира" и находясь под американским протекторатом. Так что польская русофобия объясняется ни чем иным, как желанием угодить "великому гегемону", считает член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

При этом польские политики пребывают в уверенности, что позиция Вашингтона всегда будет антироссийской. Примеров тому не счесть: ранее Pravda. ru рассказала, что в Польше арестовали известного правозащитника как "русского шпиона".

"Ведь, как вы давно доказываете, "стратегический союз" Польши с США — единственная гарантия нашей независимости, которая (на ваш взгляд) по сути антироссийская", — обратился Витольд Модзелевский к польским политикам со страниц издания Mysl Polska.

Профессор спрогнозировал, что произойдёт, если вдруг США и Россия пойдут на сближение и начнут сотрудничать. По его мнению, в этом случае русофобия "чудесным образом" исчезнет.

"Что же тогда будут делать ненавистники, вложившие столько сил в борьбу с "российской угрозой"? Ответ прост: они изменят своё мнение, потому что существующие представления перестанут быть экономически эффективными", — подытожил Модзелевский.

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Польша на все готова ради США
Автор: Людмила Черткова
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