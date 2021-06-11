Камилла Паркер-Боулз подарила Кейт Миддлтон браслет за 3000 фунтов

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз подарила герцогине Кейт Миддлтон в честь её свадьбы с принцем Уильямом браслет, стоимость которого оценивается в три тысячи фунтов (более 304 тысяч рублей).

Самой дорогой деталью украшения является подвеска с инициалами Кейт Миддлтон и самой Камиллы Паркер-Боулз.

Принц Чарльз вручил невестке набор украшений, инкрустированных бриллиантами.

В настоящее время принц Уильям занят подготовкой к саммиту G7, в ходе которого будут обсуждаться меры по борьбе с COVID-19, который вопросы торговли и климатических изменений. Главная тема саммита — решение о проведении вакцинации в бедных странах.

Кейт Миддлтон взяла на себя обязанности, которые раньше выполнял принц Филипп. Она будет помогать урегулировать конфликты между членами королевской семьи, сообщает "Вечерняя Москва".

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