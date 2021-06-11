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Автор, съешь диплом: болгары возмущены статьёй про Путина и ракеты

Мир

К недовольству и удивлению читателей болгарского "Факти" привела статья, в которой российского лидера Владимира Путина выставили угрожающим Украине ракетами. В комментариях к материалу автору указали на то, что заголовок имеет мало общего с содержанием.

Флаг России и Болгарии
 

О чём рассказал Путин — и как это представили болгарам

Речь идёт о статье под заголовком "Путин угрожает Украине: к вам быстро прилетят наши ракеты!". В самом материале автор пишет о недавних словах Путина про "красные линии" и Украину в НАТО.

Владимир Путин в Ново-Огарёво
 

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут.

Это для нас красная линия или нет?", — высказался президент в ходе общения с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале "Россия-1".

Мнения читателей: автор, съешь диплом!

В комментариях к материалу высказаны следующие мысли:

"Что-то ваш заголовок кажется мне фальшивым", — пользователь 5555.

"А как заголовок связан с тем, что сказал Путин?", — пользователь Любопитен.

"Вот он, болгарский менталитет — поливать кого-то грязью, не зная даже, в чем дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц, которым только повод дай!", -пользователь Някой.

"О'кей, только что-то в статье нигде не сказано, что Путин угрожает Украине ракетами, скорее наоборот. Вот поэтому мы и на 200 месте по свободе слова. И это я не говорю об откровенно фейковых новостях и гибридной войне. Автор этой статьи нагло манипулирует читателями", — пользователь дойче веле.

"Пуcть этoт журнaлиcт cъecт диплoм Университета Сороса и бoльшe нe пишет eрунду! Этa cтaтья — пoзoр для журнaлиcтики и тeм бoлee для вaшeгo caйтa",- пользователь Ух Ты.

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