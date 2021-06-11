Как отнять у Лукашенко Белоруссию

Запад будет продолжать попытки дестабилизации Белоруссии. Задача Москвы не просто этого не допустить, но сделать так, чтобы каждый белорус почувствовал, что в тесной интеграции с Россией ему хорошо живётся.
Об этом сказал в программе "Точка зрения" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эта задача вовсе не предполагает создание единого государства, но обуславливает уход Александра Лукашенко из власти.
Это "токсичная" фигура не только для Запада, но и для белорусов, и для России, уверен эксперт.
В прежнем виде экономическая помощь России Белоруссии не гарантирует , что она не уйдёт на Запад по украинскому сценарию, а значит, несёт белорусам ухудшение уровня жизни, свёртывание внутренней повестки, потерю суверенитета.
"Ни суверенитета, ни внутренней повестки Россия у Белоруссии не отнимает, её цель сохранить Белоруссию для белорусов", — подчеркнул Владимир Брутер.
Эта задача предполагает подключение Белоруссии к российскому рынку, к общей налоговой, энергетической, аграрной и промышленной политике. Но результат этой работы проявится в долгосрочной перспективе и только со следующим президентом Белоруссии, уверен эксперт.
По его мнению, участие российского бизнеса в "свержении режима Лукашенко", как выразился Владимир Путин, не противоречит российскому законодательству, а "братские" отношения Путина и Лукашенко совсем таковыми не являются.
"Российское законодательство не запрещает россиянам финансировать канал "Нехта" и участвовать в политических проектах по переговорам с белорусской оппозицией", — подчеркнул эксперт.
Но если это становится нежелательным для Кремля "олигархов" строят в нужном направлении, заметил Владимир Брутер.
Так эксперт прокомментировал "российский след" в чуть не состоявшейся "цветной революции" в Белоруссии.
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Ведёт программу Любовь Степушова.
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