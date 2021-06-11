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Берлин захотел "мощного углубления": в партнёры ЕС нужен Вашингтон

Мир

Полноценный альянс "Евросоюз — Вашингтон" способен помочь обеим сторонам. Для стран Евросоюза польза альянса состоит в "спасении ЕС", для США — в более успешном противостоянии "вызовам Китая и России".

Берлин захотел "мощного углубления": в партнёры ЕС нужен Вашингтон

Мнение касательно альянса представил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в своей статье для t-online. Он уверен, что настала пора проснуться и "сделать первый шаг".

"Мы должны выйти из режима сна в трансатлантических отношениях и сделать первый шаг к мощному углублению альянса между Европейским союзом и Соединенными Штатами на равноправной основе", — подчеркнул он.

Запад, продолжил он, благодаря альянсу сможет справиться с китайскими и российскими вызовами, а Евросоюз "подтянется" в плане технологий.

"Тесное сотрудничество с Кремниевой долиной может помочь нам сократить отставание в технологической сфере", — пояснил он.

Также стоило бы укрепить торговые отношения — например, через соглашение о свободной торговле. Кроме того, полезно будет прийти к единой стратегии в отношении Китая — политик даже предложил девиз:

"Сотрудничество там, где это возможно, конфронтация там, где это необходимо".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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