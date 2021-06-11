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Президент ЦАР намерен и дальше бороться за суверенитет страны

Мир

Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в беседе с журналистами рассказал о своих задачах на посту президента.

Президент ЦАР намерен и дальше бороться за суверенитет страны

Президент ЦАР намерен защищать природные богатства страны от иностранных государств, которые намерены их расхитить. Об этом центральноафриканский лидер заявил в беседе с журналистами Le Potentiel Centrafricain.

Туадера намерен избежать ошибок, совершенных его предшественниками на посту президента. Он готов выстраивать отношения другими государствами только на взаимовыгодной основе. ЦАР выступает за равноправное партнерство, заявил Туадера.

"Очевидно, что нам нужно открываться миру, но центральноафриканский народ не готов вновь терпеть оскорбления и находиться в неудобном положении", — отметил президент.

Многие страны на протяжении долгих лет дестабилизируют ситуацию в ЦАР ради получения контроля над природными богатствами африканского государства. Среди них Франция, которая до сих пор пытается воздействовать на ЦАР через соседний Чад.

Чадские военнослужащие готовят провокации на границе с ЦАР, а также строят военную базу на территории республики. Из Чада в ЦАР регулярно попадают наемники, которые воюют на стороне местных боевиков.

В прошлом году радикалы предприняли попытку свержения власти. Однако их удалось остановить военнослужащим ЦАР, обученным российскими инструкторами. Специалисты из РФ, которых в СМИ называют "ЧВК Вагнера", прибыли по приглашению властей и с санкции Совбеза ООН. Они сделали существенный вклад в обеспечение безопасности в африканском государстве.

Благодаря совместным усилиям Центральноафриканская Республика возвращается к мирной жизни. Туадэра в беседе с журналистами рассказал о грядущих экономических преобразованиях, которые позволят вывести страну на новый уровень. Эксперты уверены, что президент достаточно детально изучил ситуацию в экономике и политике страны, а также проблемы, с которыми столкнулась ЦАР сегодня. В связи с этим нет сомнений в том, что Туадера достигнет поставленных целей.

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Автор: Ольга Лазарева
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