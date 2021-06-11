"Ничего пока у вас не получается": Порошенко высказался о Киеве и "Минске"

С критикой нынешних украинских властей выступил экс-президент страны Пётр Порошенко. Он описал ситуацию с Минскими соглашениями и объяснил, что Киев оказался в своего рода тупике.

Выступая на канале "Прямой", Порошенко заявил: на данный момент у Киева нет ни альтернативы вышеуказанному документу, ни чёткой решимости выйти из него. При этом выход из Минских соглашений вполне возможен — нужно просто найти другой (и желательно — понятный) вариант.

"Если вам он ["Минск"] мешает — отмените, выйдите из него. И объясните, какую альтернативу вы этому предложите. Я твёрдо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается", — констатировал Порошенко.

Экс-президент считает, что нужно действовать следующим образом: оставаться в "Минске", но при этом параллельно разрабатывать альтернативный вариант.

Напомним, что ранее Киев был весьма расстроен решением Берлина не поставлять ему оружие и увидел в этом политический мотив, не преминув слегка "припугнуть" Европу.

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