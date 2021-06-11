С критикой нынешних украинских властей выступил экс-президент страны Пётр Порошенко. Он описал ситуацию с Минскими соглашениями и объяснил, что Киев оказался в своего рода тупике.
Выступая на канале "Прямой", Порошенко заявил: на данный момент у Киева нет ни альтернативы вышеуказанному документу, ни чёткой решимости выйти из него. При этом выход из Минских соглашений вполне возможен — нужно просто найти другой (и желательно — понятный) вариант.
"Если вам он ["Минск"] мешает — отмените, выйдите из него. И объясните, какую альтернативу вы этому предложите. Я твёрдо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе.
Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается", — констатировал Порошенко.
Экс-президент считает, что нужно действовать следующим образом: оставаться в "Минске", но при этом параллельно разрабатывать альтернативный вариант.
Напомним, что ранее Киев был весьма расстроен решением Берлина не поставлять ему оружие и увидел в этом политический мотив, не преминув слегка "припугнуть" Европу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.