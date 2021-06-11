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Вот приедет Меркель: канцлер ФРГ посетит США из-за спора по "СП-2"

Мир

Ради того, чтобы урегулировать спорные моменты, возникшие вокруг проекта "Северный поток-2", в США отправится канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Вот приедет Меркель: канцлер ФРГ посетит США из-за спора по "СП-2"

Источники газеты сообщают, что визит стоит ожидать примерно в июле-августе, а в число тем, которые Меркель планирует обсудить с президентом США Джо Байденом, входит не только "СП-2". Однако именно газопроводу, по мнению журналистов Handelsblatt, будет уделено особое внимание.

"Советник Меркель по внешней политике Ян Хеккер и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан недавно искали пути выхода из "дилеммы трубопровода" в Вашингтоне. Встреча не помогла разрешить конфликт, но обе стороны сочли её конструктивной", — пишут в Handelsblatt.

Также в газете пишут, что у немцев уже есть предложение, которое поможет разрешить спорные моменты к обоюдной выгоде, осталось лишь доработать его и согласовать.

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Меркель объяснила, почему Германия выступает за "Северный поток-2"
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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