Казус на Украине: из лаборатории исчез штамм птичьей псевдочумы

Необычную "потерю" понесла Украина: в одной из лабораторий страны недосчитались образцов опасного вируса. По уточнённым данным, уже есть подозреваемая — это сотрудница лаборатории, из которой случилась "утечка".

Согласно данным с сайта украинского прокурора (gp.gov.ua), речь идёт о вирусе ньюкаслской болезни птиц (птичьей псевдочумы). Исчезнувший штамм весьма опасен, поскольку может очень быстро распространяться. У птиц данный вирус поражает в основном органы дыхания, а также ЦНС и ЖКТ, что в результате приводит к смерти.

"Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов <...>, а часть материала присваивала", — описывают придуманную подозреваемой "схему" на сайте.

При этом, указывают далее эксперты, работающие над делом, пропажа уже найдена: подозревая просто-напросто сложила образцы в свой домашний холодильник, планируя, видимо, дальнейшую перепродажу.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", — отмечают на сайте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.