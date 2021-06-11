В то время как западные СМИ постоянно "предупреждают" о конфликте с Россией, а политики "испытывают крайнее беспокойство" по этому же поводу, общественность, как оказалось, с ними вовсе не согласна.
Это подтверждается данными, полученными в ходе социологических исследований, последнее из которых проводилось базирующимся в Берлине Европейским советом по международным отношениям, созданным на средства Джорджа Сороса.
Ка следует из опубликованного доклада, в ходе соцопроса было опрошено более 17 тысяч респондентов из 12 стран-членов ЕС. Задававшиеся вопросы касались их взглядов на связи с иностранными государствами.
Большинство участников сказали, что они положительно относятся к России:
Большинство респондентов считают, что отношения с Россией важнее, чем с Китаем, Индией или Турцией-членом НАТО.
К слову, авторы доклада отмечают, что низкий рейтинг "благоприятности" Анкары "довольно тревожен”.
США и Великобритания отмечены респондентами, как страны, которые жители ЕС считают наиболее важными для поддержания хороших отношений.
В то же время перспективы репутации России за рубежом были не совсем радужными. В то время как большинство респондентов заявили, что были бы уверены в получении вакцины от коронавируса, разработанной в ЕС, США или Великобритании, только примерно каждый третий сказал, что был бы счастлив получить укол российского производства.
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С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.