В отношении России мнения политиков и граждан ЕС разошлись

В то время как западные СМИ постоянно "предупреждают" о конфликте с Россией, а политики "испытывают крайнее беспокойство" по этому же поводу, общественность, как оказалось, с ними вовсе не согласна.

Это подтверждается данными, полученными в ходе социологических исследований, последнее из которых проводилось базирующимся в Берлине Европейским советом по международным отношениям, созданным на средства Джорджа Сороса.

Ка следует из опубликованного доклада, в ходе соцопроса было опрошено более 17 тысяч респондентов из 12 стран-членов ЕС. Задававшиеся вопросы касались их взглядов на связи с иностранными государствами.

Большинство участников сказали, что они положительно относятся к России:

7% назвали ее "союзником”, который "разделяет наши интересы и ценности”,

35% заявили, что страна является "необходимым партнером”, с которым "мы должны стратегически сотрудничать”.

Большинство респондентов считают, что отношения с Россией важнее, чем с Китаем, Индией или Турцией-членом НАТО.

К слову, авторы доклада отмечают, что низкий рейтинг "благоприятности" Анкары "довольно тревожен”.

США и Великобритания отмечены респондентами, как страны, которые жители ЕС считают наиболее важными для поддержания хороших отношений.

Более 60% опрошенных назвали обоих "союзниками” или "партнерами”, однако опрошенные также выразили озабоченность по поводу американской политической системы, причем по крайней мере половина людей в Германии, Швеции, Австрии, Франции, Испании и Нидерландах заявили, что она "сломана".

В то же время перспективы репутации России за рубежом были не совсем радужными. В то время как большинство респондентов заявили, что были бы уверены в получении вакцины от коронавируса, разработанной в ЕС, США или Великобритании, только примерно каждый третий сказал, что был бы счастлив получить укол российского производства.

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