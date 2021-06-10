Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

Власти Израиля запретили продажу меха в модной индустрии. Данное решение вызвано тем, что из-за развития меховой промышленности во всём мире погибают сотни миллионов животных, сообщает издание The Jerusalem Post.

Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль подписала соответствующие поправки к закону.

Она заявила, что изготавливать одежду и аксессуары из кожи и меха живых существ аморально. Кроме того, в этом нет никакой необходимости.

По слова министра, нововведение позволит сделать израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных.

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