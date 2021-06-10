Контрразведка Польши арестовала известного правозащитника как "русского шпиона"

Польская контрразведка арестовала известного правозащитника Януша Недзвецкого по обвинению в "действиях в интересах России в Польше и структурах Евросоюза".

Януш Недзвецкий - соучредитель Европейского Центра Демократии и Прав Человека, международной организации, которая следит за демократическими процессами во всём мире. По её поручению он проводил миссии по наблюдению за выборами в бывших республиках Советского Союза. Недзвецкий также известен своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершённых нацистскими добровольческими батальонами в Донбассе.

Задержанный принадлежит к близким соратникам Матеуша Пискорского, лидера запрещённой в Польше партии Смена (Zmiana), который в течение трёх лет без приговора суда был заключён в тюрьму по тем же обвинениям. Пискорский, освобождённый после международных протестов, по-прежнему не может покинуть страну, и суд над ним проходит за закрытыми дверями.

Недзвецкий является свидетелем защиты по делу Пискорского. Благодаря своим международным контактам он также привёл к вмешательству в пользу Пискорского со стороны международных организаций по защите прав человека Организации Объединенных Наций и структур Европейского Союза.

"Именно международная дискредитация Польского Агентства Внутренней Безопасности заставила службы мстить. Недзвецкий показал, как в деле Пискорского неоднократно нарушалось верховенство закона, из-за чего ему пришлось "оказаться шпионом", — специально для Pravda.Ru рассказал польский эксперт, политолог Конрад Ренкас.

А в чём, по мнению контрразведки, виноват Недзвецкий?

"Януш Н. по просьбе людей, работающих на российскую разведку, пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском Союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабления позиций Республики Польша в ЕС и на международной арене", — сообщила Польская Национальная Прокуратура.

"Следователи никак не прокомментировали тот факт, что Европейский центр демократии и прав человека — это легальная лоббистская группа, зарегистрированная в Европарламенте. Они также ещё раз подтвердили, что любая углублённая критика нарушений законности и демократии в Польше может быть сделана только "в интересах российской разведки". В Польше просто не может быть другой реальной оппозиции, кроме самих русских шпионов!" — констатировал эксперт.

Недзвецкому грозит до 10 лет тюрьмы. Он содержится под стражей без связи с семьёй и без права на адвоката, но известно, что он не признаёт себя виновным.

Конрад Ренкас добавил, что в Польше ожидаются дальнейшие аресты, связанные с желанием заглушить критику назревающего кризиса в польско-российских и польско-белорусских отношениях. А польское правительство продолжает инструктировать Россию и Беларусь, какая демократия и верховенство закона являются наиболее подходящими…