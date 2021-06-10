Политолог развенчал украинский миф "выйдем из СССР — и заживём!"

Советский Союз на момент своего распада уверенно входил в тройку мировых лидеров по ВВП. И Украина почему-то решила, что можно быть лидером по ВВП и без СССР.

В какой-то момент в умах украинских обывателей засела мысль "Вот выйдем из СССР — и заживём!" — припомнил политолог Константин Бондаренко. Мало кому тогда приходила в голову мысль, что экономика Украины была столь успешной во многом за счёт отлаженной производственной цепочки, раскинувшейся по всему Советскому Союзу.

"Не учитывалось одно — Украина была административной единицей в составе Союза Советских Социалистических республик, у которого была замкнутая система производства. Соответственно, чтобы произвести телевизор "Электрон", необходимо было комплектующие доставить, к примеру, из Владивостока, Кирова, Ашхабада… А во Львове лишь собрать. Это касалось любой другой техники, любого серьёзного производства", — цитирует эксперта "Свободная пресса".

Украина получила от СССР такое колоссальное наследство, что как ни старались, но до сих пор не смогли разворовать и распродать всё подчистую, долгие годы не создавая ничего нового, отметил Бондаренко.

"Фактически ничего нового создано не было. А потеряли крупнейшее Черноморское Морское пароходство, авиа- и автозаводы, предприятия нефтехимической промышленности и многое, многое другое", — напомнил он.

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