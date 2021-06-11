18 месяцев и поражение в гражданских правах - приговор за пощёчину президенту

10 июня во французской Валенсии перед судом предстал Дамьен Тарель - человек, который два дня назад ударил президента Эммануэля Макрона.

Он был приговорен к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Кроме того, Тарель лишен гражданских прав на три года, пожизненно лишен возможности занимать какие-либо государственные должности, ему запрещено ношение оружия на пять лет. А ещё он должен пройти психологическую проверку.

Приговор пока не вступил в силу. По закону Франции, у осуждённого есть десять дней на обжалование.

Как сообщает газета Le Monde, 28-летний Дамьен Тарель ранее не попадал в поле зрения полиции. На допросе он объяснил, что его пощёчина президенту — "символ упадка Франции, демонстрация чувства несправедливости, которое испытывают "желтые жилеты", которых никто не слышит".

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