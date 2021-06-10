Белорусский парламентарий прокомментировал резолюцию Европарламента

В Белоруссии расценили принятую Европарламентом резолюцию как попытку демонтировать существующую систему международного права и свидетельство кризиса института.

Ранее стало известно, что Европарламент в четверг, 10 июня, принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал расширить санкции против республики до всех мыслимых пределов, а также отключить страну от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Напомним, резолюции Европарламента являются рекомендательными для стран ЕС и необязательны к исполнению.

"Решение Европарламента является очевидным свидетельством того, что этот политический институт "захвачен" политиками, которые готовы принимать любые резолюции любой направленности исключительно для получения своих личных краткосрочных выгод. Они готовы действовать даже в ущерб нормам международного права и политической корректности", — отметил председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.

По мнению белорусского депутата, подобными действиями коллективный Запад "разрушает существующую систему международного права, чтобы переформатировать систему управления в мире и открыть дорогу транснациональным корпорациям". И это — крайне тревожная тенденция.

"Казалось бы, совещательный документ Европейского парламента на самом деле говорит о том, что современный мир медленно, но неуклонно погружается в очень глубокий системный политический кризис", — приводит слова депутата РИА Новости.

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