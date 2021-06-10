Работники в Греции устроили акции протеста против закона о четырёхдневной рабочей неделе. Забастовка охватила почти все регионы страны - остановлены поезда и корабли. Ожидается, что к протестам присоединятся учителя и врачи, сообщает Bloomberg.
Греки протестуют против реформы рынка труда, которую собирается внедрить правительство Кириакоса Мицотакиса. Больше всего работников беспокоит предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю.
По законопроекту предлагается увеличить количество часов работы в день, но сделать три выходных. Профсоюзы считают, что изменения резко снизят условия труда на рабочих местах и сыграют на руку работодателям. Также может увеличиться уровень безработицы, который в Греции и так самый высокий.
Законопроект парламентом Греции будет рассматриваться на следующей неделе. В документе говорится, что норма не будет обязательной, но позволит работодателям устанавливать 10-часовой рабочий день при условии трёх выходных.
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