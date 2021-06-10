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Греки бастуют против введения четырёхдневной рабочей недели

Мир » Европа » Евросоюз

Работники в Греции устроили акции протеста против закона о четырёхдневной рабочей неделе. Забастовка охватила почти все регионы страны - остановлены поезда и корабли. Ожидается, что к протестам присоединятся учителя и врачи, сообщает Bloomberg.

Греки бастуют против введения четырёхдневной рабочей недели

Греки протестуют против реформы рынка труда, которую собирается внедрить правительство Кириакоса Мицотакиса. Больше всего работников беспокоит предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю.

По законопроекту предлагается увеличить количество часов работы в день, но сделать три выходных. Профсоюзы считают, что изменения резко снизят условия труда на рабочих местах и сыграют на руку работодателям. Также может увеличиться уровень безработицы, который в Греции и так самый высокий.

Законопроект парламентом Греции будет рассматриваться на следующей неделе. В документе говорится, что норма не будет обязательной, но позволит работодателям устанавливать 10-часовой рабочий день при условии трёх выходных.

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Автор: Артём Пермяков
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