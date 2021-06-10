Греки бастуют против введения четырёхдневной рабочей недели

Работники в Греции устроили акции протеста против закона о четырёхдневной рабочей неделе. Забастовка охватила почти все регионы страны - остановлены поезда и корабли. Ожидается, что к протестам присоединятся учителя и врачи, сообщает Bloomberg.

Греки протестуют против реформы рынка труда, которую собирается внедрить правительство Кириакоса Мицотакиса. Больше всего работников беспокоит предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю.

По законопроекту предлагается увеличить количество часов работы в день, но сделать три выходных. Профсоюзы считают, что изменения резко снизят условия труда на рабочих местах и сыграют на руку работодателям. Также может увеличиться уровень безработицы, который в Греции и так самый высокий.

Законопроект парламентом Греции будет рассматриваться на следующей неделе. В документе говорится, что норма не будет обязательной, но позволит работодателям устанавливать 10-часовой рабочий день при условии трёх выходных.