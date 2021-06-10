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Платить и каяться: о Вашингтоне, Киеве и "компенсациях" за Nord Stream 2

Мир

Удивительное заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Оно перекликается с риторикой Киева, и суть его проста: поскольку "СП-2" уже практически достроили, самое время задуматься о "компенсации" для Киева, который в перспективе останется без транзита.

Энтони Блинкен, Денис Шмыгаль
Энтони Блинкен, Денис Шмыгаль

"Мы активно сотрудничаем с Берлином, чтобы выяснить, что можно и нужно, и, я считаю, необходимо сделать, чтобы гарантировать, что плата за транзит, которую Украина может в определённый момент в будущем потерять в результате этого газопровода, была возмещена", — сообщил Блинкен.

Ранее по "СП-2" звучали и громкие заявления из Киева: так,  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил (данные по УНИАН), что проект может повлиять на энергобезопасность всего ЕС.

Как Вашингтон представляет себе оптимальное решение вопроса "компенсаций" для Киева? Журналисты Pravda. Ru пообщались с Русланом Осташко, главным редактором PolitRussia.

За денежкой — в Берлин?

велосипедист в маске в Берлине
 

Вашингтон, рассказывает эксперт, всегда представляет решение любого вопроса за счёт чужих средств.

"Скорее всего, они скажут: okay, "Северный поток" мы вам разрешили достроить, поэтому пусть Германия компенсирует убытки Украине.

Скорее всего, эти компенсационные выплаты должны лечь на плечи немецких налогоплательщиков", — считает Осташко.

Однако со стороны это выглядит как финансовый терроризм: по сути, немцев могут вынудить "расплачиваться" за относительно дешёвый газ, который, ко всему прочему, помогает развивать промышленность.

"Украинцы используют этот момент для шантажа", — добавляет Осташко.

"Просто ни за что": чего хочет Украина

Когда газопровод достроят и когда (по предварительной информации — до конца года) по нему пустят первый газ, вопрос финансового терроризма со стороны Украины отпадёт сам собой.

"Это попытка открытого шантажа и вымогательства денег просто ни за что, просто за то, что две страны — Россия и Германия — договорились построить новый газопровод.

Северный поток-2
 

Не разрушить что-то, не уничтожить кого-то, не ввести санкции, а создать позитивный коммерческий проект для того, чтобы иметь возможность бесперебойно получать газ по той цене, по которой они договорились", — продолжает Осташко.

И всё это, по большому счету, вообще не должно волновать третьи страны, которые не участвуют в проекте. Однако Украина не была бы Украиной, если бы не заявила: без российского транзита стране настанет конец. И, соответственно, европейцы должны заплатить.

"Вообще требование "платить и каяться" адресовано и европейцам, и русским, и уже американцам. Они начинают говорить, что Байден им что-то должен.

Но повторюсь: как только "СП-2" заработает, об этом достаточно быстро позабудут", — уверен эксперт.

Итог: Киев наступает на собственную "хитросделанность"

Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее сообщал: газовый транзит через Украину планируется сохранить. И если посмотреть на карту, то становится ясно: наиболее экономически выгодный маршрут газа из России в Европу, конечно, проходит по территории Украины.

"Киев вместо того, чтобы модернизировать этот газопровод, вместо того, чтобы развивать его и увеличивать проходные возможности, занимается экономическим терроризмом и вымогательством. К хорошему это, естественно, не приведёт", — отмечает Осташко.

Газпром
 

Газопровод, к слову, был построен ещё при СССР, однако с его обслуживанием Украина, что называется, не заморачивается. В связи с этим из российского "Газпрома" поступало предложение: получить ГТС Украины в собственность, чтобы иметь возможность её модернизировать.

"Менеджеры "Газпрома" прекрасно понимают: если мы сами за это не возьмемся, то рано или поздно труба проржавеет. Её как минимум нужно обслуживать, а украинцы этим заниматься особо не хотят.

Вот эта украинская хитросделанность с ними сыграет уже скоро (рано или поздно, но, скорее, уже рано) очень злую штуку", — уточняет Осташко.

Так что итог понятен уже сейчас: запуск "СП-2" снимет вопросы выплаты Украине компенсаций автоматически.

"Украинцы, конечно, побегут в суды и будут плакаться. Но это будет уже никому неинтересно", — резюмирует эксперт.

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Украина падет! Британцы приговорили Киев после речи Путина о Северном потоке-2
Автор: Константин Шапров
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