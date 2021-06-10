Жители Украины всё ещё возлагают значительные надежды на сценарий, в котором страна сближается с Западом и начинает жить «в большой Европе». И во многом такие надежды формируются из-за напряжения в отношениях с Москвой, а также проблем, связанных с Донбассом.
«Для многих — не подавляющей, но большей части украинцев, — события последнего десятилетия укрепили их настроения быть и жить в большой Европе», — высказался, выступая на «России 24», руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.
Он также подчеркнул, что украинцы стали меньше доверять российскому государству, а возможное вступление в НАТО воспринимать не как «военизированный» путь, а как дорогу к «большому коллективному Западу».
«Для части из них вопрос участия в НАТО — это не столько вопрос военный, сколько вопрос политический и геополитический, с кем они будут. И события этого десятилетия эти настроения укрепили у части украинцев», — отметил он.
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