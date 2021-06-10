Песню заводили: зачем Швейцарии арест владельца "Катюши" и при чём тут США

Интересная история развернулась вокруг бизнесмена и владельца компании-разработчика "Катюши" Владислава Клюшина. Россиянина арестовали в Швейцарии, а затем его экстрадиции потребовали Штаты. Что случилось и в чём, по мнению обвинителей, "провинился" Клюшин, разбирались в RT.

Не яблони и груши: что за "Катюша"?

Сначала немного о системе "Катюша". Она создавалась для мониторинга соцсетей и оказалась настолько удачной, что похвалить её успел даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да, мы ей пользуемся постоянно, это очень удобно", — сообщил Песков ещё в 2016 году.

Компания-разработчик "Катюши", принадлежащая Клюшину, называется "М13". По данным портала "Госзакупки", дела у неё шли неплохо: за пять лет компании удалось заключить 32 контракта с госструктурами на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Услугами "М13" пользовались в том числе в Генпрокуратуре, ФТС, ФССП.

За 2020 год компания вышла на выручку в 1,8 млрд рублей.

История ареста: ордер, которого не было

Здание Федерального суда в Лозанне, Швейцария

Новости об аресте Клюшина появились 8 июня из швейцарских СМИ: ранее, как оказалось, бизнесмена успели задержать, причём на 2,5 месяца. Согласно документам Федерального уголовного суда и Верховного суда Швейцарии, запрос на задержание поступил из США, а в качестве его причины указаны финансовые махинации.

"Владислава обвиняют в инсайдерской торговле, то есть в использовании секретной коммерческой информации в целях обогащения. Уголовное дело было возбуждено в США, причём, судя по материалам, всего за несколько дней до приезда Владислава в Швейцарию", — рассказал RT адвокат бизнесмена Оливер Чирич.

Удивительный факт: американский ордер на арест оказался в Минюсте Швейцарии лишь через месяц после задержания Клюшина, так что здесь, как говорится, нечисто.

"Мы уверены, что уголовное дело о финансовых махинациях является предлогом. Скорее, речь идёт о политическом деле из-за природы его бизнеса и контактов", — пояснил адвокат Клюшина.

Информация "со вкусом" взлома: защита и обвинение

Чирич также сообщил, что в деле, которое представили Швейцарии из США, содержится информация, в открытом доступе не фигурирующая. Так что вполне вероятен сценарий незаконного её получения.

"В материалах дела, которые американские власти подали швейцарской стороне, есть информация о Владиславе, которой нет в открытом доступе. Её можно было получить, только взломав его компьютер и телефон", — пояснил адвокат.

Сейчас защита россиянина обжалует решение суда о мере пресечения. Швейцарский суд отказался отпустить его под залог в размере 1,5 млн швейцарских франков (около $1,6 млн), "что соответствует примерно 100% или значительной части его ликвидных активов и 40% его общих активов".

Россиянин своей вины не признаёт, выступая, соответственно, против экстрадиции. По его словам, экстрадиция нужна Штатам для получения некой важной информации о России, поскольку и он, и "М13" достаточно важны для российского правительства.

Полгода совсем никуда: сколько ждать решения

Согласно данным защиты бизнесмена, вопрос касательно экстрадиции могут рассматривать более полугода.

"По американо-швейцарскому договору об экстрадиции страна не экстрадирует лиц, которые являются объектом политического преследования. Мы считаем, что Владислав стал жертвой именно политических интересов Вашингтона", — пояснил Оливер Чирич.

Пока россиянин вынужден остаться в СИЗО: на условия он не жалуется, в камере находится один.

"Как страшный сон": мнение экс-супруги Клюшина

Представителям RT удалось связаться с бывшей супругой бизнесмена, Софьей Чмух. Он уточнила, что виделась с бывшим мужем буквально за сутки до ареста, и не было похоже, чтобы он о чём-то волновался.

"В последний раз я виделась с бывшим мужем 20 марта. У дочери было выступление по воздушной акробатике, на которое он пришёл. Либо Владислав не знал о том, что его готовятся арестовать, либо не рассказал нам, потому что он вёл себя абсолютно спокойно. Мы все под впечатлением и надеемся, что это какая-то ошибка и всё это закончится как страшный сон", — рассказала она.

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