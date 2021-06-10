Депутат Рады: нам скоро сменят президента - вместо артиста будет боксёр-сутенёр

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива уверен, что президентский срок Владимира Зеленского подходит к концу.

Своим мнением парламентарий поделился в эфире ТК "Первый независимый" (Украина).

По его словам, "заокеанские кураторы" "поставили крест на нынешнем президенте" и даже нашли ему замену. На это, якобы, косвенно указывает визит в страну Энтони Блинкена, который "ясно дал понять", каким видят в США главу Украины.

Как заявил Кива, шанс стать следующим президентом Незалежной есть у несменяемого постмайданного мэра Киева Виталия Кличко.

"В Штатах недовольны Зеленским. И здесь на арену выходит боксёр-сутенёр-мэр. Почему сутенёр? Потому что этот человек курирует все публичные дома в Киеве", — сказал нардеп.

К слову, если вспомнить недавнюю историю новой Украины, был там один эпизодик, говорящий о возможном большом политическом будущем Виталия Кличко:

году в 2015-ом в интервью австрийскому изданию Die Presse, он поведал о том, как украинский президент — тогда это был Пётр Порошенко — предложил ему занять должность "вице-президента" (правда, не пояснил, с чего вдруг, ведь на Украине такой должности попросту нет).

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