Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива уверен, что президентский срок Владимира Зеленского подходит к концу.
Своим мнением парламентарий поделился в эфире ТК "Первый независимый" (Украина).
По его словам, "заокеанские кураторы" "поставили крест на нынешнем президенте" и даже нашли ему замену. На это, якобы, косвенно указывает визит в страну Энтони Блинкена, который "ясно дал понять", каким видят в США главу Украины.
Как заявил Кива, шанс стать следующим президентом Незалежной есть у несменяемого постмайданного мэра Киева Виталия Кличко.
"В Штатах недовольны Зеленским. И здесь на арену выходит боксёр-сутенёр-мэр. Почему сутенёр? Потому что этот человек курирует все публичные дома в Киеве", — сказал нардеп.
К слову, если вспомнить недавнюю историю новой Украины, был там один эпизодик, говорящий о возможном большом политическом будущем Виталия Кличко:
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