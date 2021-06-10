Псаки объяснила, как Байден будет говорить с Путиным

Новости касательно стратегии президента США Джо Байдена на саммит с российским "коллегой" Владимиром Путиным: американский лидер выбрал откровенность. Уточнение внесла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки прояснила планы на диалог в ходе брифинга с прессой, во время которого прозвучал вопрос следующего содержания: будет ли Байдену неловко из-за того, что он ранее успел охарактеризовать Путина как "убийцу".

"Президент (Байден) давно знает российского лидера Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече", — ответила Псаки.

Напомним, что саммит двух лидеров пока запланирован на 16 июня, перед ним Байден съездит в Великобританию на саммит G7 (стартует 11 июня), а также пообщается с представителями руководства ЕС и НАТО.

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