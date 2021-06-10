EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рябков оценил заявление США про "транзитные компенсации" для Киева
Участница ПМЭФ подала судебный иск против Собчак
В Южной Корее рухнула аварийная пятиэтажка, раздавив автобус
Успешный штурм ратуши: в Париже против трудовой реформы протестуют мусорщики
Статую фон Бисмарка в Гамбурге отреставрируют "из-за колониальных грехов"
Лесные пожары бушуют вокруг Иерусалима, власти подозревают поджог
У России нет мессианского пыла - успокоил "партнёров" Сергей Лавров
Выпил? Не выводи собаку гулять: новая инициатива от Совфеда
Как снизить риск развития рака груди с помощью лука и чеснока

Экс-директор секретной программы Пентагона: НЛО интересует ядерное оружие США

Мир

НЛО не просто реальны, они способны на умопомрачительные полеты и проявляют живой интерес к игре с ядерными объектами США.

Экс-директор секретной программы Пентагона: НЛО интересует ядерное оружие США

Так утверждает сотрудник разведки, которому было когда-то поручено расследовать эти явления.

В интервью газете The Washington Post, Луис Элизондо, бывший директор военной программы Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), рассказал, что НЛО — или кто бы их ни пилотировал, — "очарованы ядерной энергией".

"Существует своего рода пересечение между этими наблюдениями UAP или НЛО и нашими ядерными технологиями с ядерным оружием, ядерной энергетикой или системами ядерного оружия, — сказал Элизондо, добавив, что "те же самые наблюдения были замечены за рубежом в других странах”.

Кроме того, по словам экс-военного, эти корабли не раз "вмешивались и фактически выводили в офлайн ядерный потенциал США, а в других странах делали наоборот".

Напомним, ранее Элизондо утверждал, что высшее военное руководство пыталось заставить его замолчать, когда он впервые заговорил об НЛО.

Долгое время "истинно верующие" считали, что НЛО, снятые на пленку с 1950-х годов, являются инопланетными гостями, но ЦРУ уверено, что на самом деле они являются высокоразвитой технологией, разработанной противниками США.

"Откуда бы ни пришли эти технологии, они явно намного совершеннее, чем любая земная технология, известная нашим разведывательным службам, — сказал экс-сотрудник разведки США. — Нам срочно нужны наши лучшие научные и разведывательные инструменты, чтобы понять, что наблюдают наши пилоты”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Уфолог: Россия станет центром встреч с инопланетянами
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Псаки объяснила, как Байден будет говорить с Путиным
30% американцев уверены: Трамп ещё вернётся в Белый дом
Участница ПМЭФ подала судебный иск против Собчак
Экс-директор секретной программы Пентагона: НЛО интересует ядерное оружие США
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
В Южной Корее рухнула аварийная пятиэтажка, раздавив автобус
Успешный штурм ратуши: в Париже против трудовой реформы протестуют мусорщики
Статую фон Бисмарка в Гамбурге отреставрируют "из-за колониальных грехов"
Лесные пожары бушуют вокруг Иерусалима, власти подозревают поджог
У России нет мессианского пыла - успокоил "партнёров" Сергей Лавров
Популярное
Мир. Новости мира
В стране "строгого режима" зреет социальный бунт

Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.

В стране "строгого режима" зреет социальный бунт
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Мир. Новости мира
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец рассказал о пути, по которому пойдёт Белоруссия
Новости Узбекистана
В Узбекистане придумали, как "избавиться" от ЛГБТ-людей
Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Лавров обвинил США в утаивании фактов по авиакатастрофе MH-17
Мир. Новости мира
Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС
Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчёт о штурме Капитолия
Мир. Новости мира
Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчёт о штурме Капитолия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников