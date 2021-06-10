Экс-директор секретной программы Пентагона: НЛО интересует ядерное оружие США

НЛО не просто реальны, они способны на умопомрачительные полеты и проявляют живой интерес к игре с ядерными объектами США.

Так утверждает сотрудник разведки, которому было когда-то поручено расследовать эти явления.

В интервью газете The Washington Post, Луис Элизондо, бывший директор военной программы Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), рассказал, что НЛО — или кто бы их ни пилотировал, — "очарованы ядерной энергией".

"Существует своего рода пересечение между этими наблюдениями UAP или НЛО и нашими ядерными технологиями с ядерным оружием, ядерной энергетикой или системами ядерного оружия, — сказал Элизондо, добавив, что "те же самые наблюдения были замечены за рубежом в других странах”.

Кроме того, по словам экс-военного, эти корабли не раз "вмешивались и фактически выводили в офлайн ядерный потенциал США, а в других странах делали наоборот".

Напомним, ранее Элизондо утверждал, что высшее военное руководство пыталось заставить его замолчать, когда он впервые заговорил об НЛО.

Долгое время "истинно верующие" считали, что НЛО, снятые на пленку с 1950-х годов, являются инопланетными гостями, но ЦРУ уверено, что на самом деле они являются высокоразвитой технологией, разработанной противниками США.

"Откуда бы ни пришли эти технологии, они явно намного совершеннее, чем любая земная технология, известная нашим разведывательным службам, — сказал экс-сотрудник разведки США. — Нам срочно нужны наши лучшие научные и разведывательные инструменты, чтобы понять, что наблюдают наши пилоты”.

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