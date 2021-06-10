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Статую фон Бисмарка в Гамбурге отреставрируют "из-за колониальных грехов"

Мир » Европа » Евросоюз

В Гамбурге (Германия) будет проведён конкурс на реконструкцию крупнейшего в мире памятника фон Бисмарку, который возвышается над Старым парком Эльбы над городским портом.

Статую фон Бисмарка в Гамбурге отреставрируют "из-за колониальных грехов"

В конкурсе примут участие художники и ученые, преимущественно из Африки, сообщает газета Die Welt.

Гамбургский сенат хочет "контекстуализировать” гранитный памятник, чтобы "показать и оценить различные измерения” фон Бисмарка, говорится в опубликованном газетой докладе.

Первый рейхсканцлер был одной из многих исторических фигур, подвергшихся нападению в последние годы, особенно когда протестное движение Black Lives Matter распространилось по всему миру после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года в полицейском участке Миннеаполиса.

  • С начала прошлого года идёт реставрация 34-метрового памятника в Старом Эльфийском парке. Смета "на ремонт" — €10 млн.

В настоящее время работы ведутся на цокольном этаже, где планируют создать выставочный зал. Гранитная фигура уже убрана.

Фон Бисмарк был посмертно "осуждён" за его роль в немецкой колониальной политике, а также за тенденции, которые Die Welt назвала "антидемократическими” и "милитаристскими".”

Самопровозглашенный левый лютеранский пастор Ульрих Хентшель призвал убрать 1,83-метровую голову статуи и увезти ее в конном экипаже точно так же, как ее привезли, когда памятник был построен в 1906 году.

"Политика Бисмарка была основана на насилии меча, и этот меч означал смерть для сотен тысяч людей в Польше, Франции и позже в колониях”, — сказал он.

Растущая полемика вокруг изображений исторических личностей, которые не соответствуют современным стандартам политкорректности, была очевидна в прошлом году, когда меньшая — и, вероятно, более доступная — статуя фон Бисмарка в другой части Гамбурга была вандализирована красной краской.

 

© twitter.com автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

625-тонный гранитный памятник фон Бисмарку в парке Старой Эльбы имеет высоту более 34 метров, в том числе почти 15 метров в самой статуе. Меч, который фон Бисмарк держит перед собой острием на земле, имеет высоту восемь метров.

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Автор: Ольга Лебедева
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