Внучки королевы Елизаветы поссорились из-за Меган Маркл

Меган Маркл вот уже больше года не живёт в Великобритании.

Вместе с принцем Гарри они отказались от королевских обязанностей. В настоящее время супруги живут в США.

Недавно стало известно, что до отъезда из Британии Меган спровоцировала ещё одну неприятность вокруг Букингемского дворца. Как сообщает издание heatworld. com сообщает, герцогине Сассекской удалось поссорить двух внучек королевы Елизаветы - принцессу Евгению и принцессу Беатрис.

Раньше дочери принца Эндрю были дружны между собой и никогда не конфликтовали с королевской семьёй.

Началось всё с того, что несколько лет назад Меган объявила о беременности в тот момент, когда принцесса Евгения отмечала свою свадьбу, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

С того момента аналогичные ситуации повторялись несколько раз, а когда принцесса Беатрис решила ответить Меган тем же и объявила о своей беременности в годовщину свадьбы герцогов Сассекских.

Евгения решила, что Беатрис сделала это специально, чтобы таким образом отомстить Меган. А так как Евгения дружит с Маркл, то прекратила общаться со своей сестрой.

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