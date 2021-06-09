Меган Маркл вот уже больше года не живёт в Великобритании.
Вместе с принцем Гарри они отказались от королевских обязанностей. В настоящее время супруги живут в США.
Недавно стало известно, что до отъезда из Британии Меган спровоцировала ещё одну неприятность вокруг Букингемского дворца. Как сообщает издание heatworld. com сообщает, герцогине Сассекской удалось поссорить двух внучек королевы Елизаветы - принцессу Евгению и принцессу Беатрис.
Раньше дочери принца Эндрю были дружны между собой и никогда не конфликтовали с королевской семьёй.
Началось всё с того, что несколько лет назад Меган объявила о беременности в тот момент, когда принцесса Евгения отмечала свою свадьбу, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.
С того момента аналогичные ситуации повторялись несколько раз, а когда принцесса Беатрис решила ответить Меган тем же и объявила о своей беременности в годовщину свадьбы герцогов Сассекских.
Евгения решила, что Беатрис сделала это специально, чтобы таким образом отомстить Меган. А так как Евгения дружит с Маркл, то прекратила общаться со своей сестрой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.