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На Украине назвали политическим отказ ФРГ поставлять ей вооружения

Мир » Европа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политически мотивированным отказ ФРГ продавать ей оружие и припугнул Европу "новой горячей фазой" войны в Донбассе.

На Украине назвали политическим отказ ФРГ поставлять ей вооружения

С просьбой продать Украине оружие к властям Германии ранее обратился президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако в ФРГ к этому призыву отнеслись весьма прохладно. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт проинформировал, что Украина не дождётся разрешения на экспорт вооружений от немецкого правительства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который находится сейчас с визитом в Германии, выступил сегодня на совместном брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом. Трансляция мероприятия велась на странице МИД Украины в Facebook.

Он, в частности, отметил, что Украина с пониманием относится к данному решению суверенной Германии, хотя и считает его политическим, поскольку нет никаких международных правил, ограничивающих возможности Украины на покупку вооружений за рубежом.

Кроме того, заявил Кулеба, Киев надеется решить свои территориальные проблемы политическим путём, но… тут может снова всё испортить коварный Путин.

"Если Путин начнёт очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооружённая более современным оружием, будет опять атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что у нас будет в тот момент в нашем распоряжении", — многозначительно намекнул Дмитрий Кулеба.

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Автор: Людмила Черткова
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