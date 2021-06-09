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Германия: "Северный поток-2" возможен только с транзитом газа через Украину

Мир » Европа » Евросоюз

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранён. Такое условие немецкие власти поставили перед президентом России Владимиром Путиным для запуска "Северного потока-2".

Германия: "Северный поток-2" возможен только с транзитом газа через Украину

По словам Мааса, условие было поставлено много лет назад и с тех пор Германия своего отношения не изменила.

"Германия связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине", — заявил Маас.

По его словам, такая позиция позволила Украине заключить договор на транзит газа в 2019 году. Действующий газовый контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 2025 году. Маас заявил, что он будет действовать и позже.

"Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину. Ничего не изменилось", — заявил Масс, выступая в Берлине.

Ранее в Кремле заявили, что надеются на продолжение транзитного контракта с Украиной после запуска "Северного потока-2".

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Автор: Артём Пермяков
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