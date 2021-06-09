Германия: "Северный поток-2" возможен только с транзитом газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранён. Такое условие немецкие власти поставили перед президентом России Владимиром Путиным для запуска "Северного потока-2".

По словам Мааса, условие было поставлено много лет назад и с тех пор Германия своего отношения не изменила.

"Германия связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине", — заявил Маас.

По его словам, такая позиция позволила Украине заключить договор на транзит газа в 2019 году. Действующий газовый контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 2025 году. Маас заявил, что он будет действовать и позже.

"Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину. Ничего не изменилось", — заявил Масс, выступая в Берлине.

Ранее в Кремле заявили, что надеются на продолжение транзитного контракта с Украиной после запуска "Северного потока-2".