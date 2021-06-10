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Ещё немного и Молдавии не станет

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Существование Молдавии зависит от избирателя, который проживает в России и в Приднестровье, судьба страны решится 11 июля на внеочередных парламентских выборах.

Ещё немного и Молдавии не станет

Об этом в программе "Точка зрения" заявил молдавский политик, председатель молдавского филиала "Изборского клуба" Богдан Цырдя .

По его словам, соросовские структуры уже практически контролируют всю вертикаль власти в стране от Конституционного суда до силовых ведомств и правительства. Осталось только избрать прозападный парламент в лице депутатов от партии "Действие и Солидарность" президента Майи Санду, чтобы из Молдавии сделать подобие нынешней Украины — страну под полным внешнем управлением, враждебную РФ.

Молдавии затем будет приказано легализовать ЛГБТ, продать пахотные земли, виноградорство и энергетические компании иностранцами, в конечном итоге войти в Румынию. Вся эта политика будет проводится под лозунгами улучшения уровня жизни граждан и борьбы с коррупцией.

Богдан Цырдя подчеркнул, что Молдавией уже сегодня де-факто управляет американский посол и немецкий Фонд Адэнауэра, а с завоеванием парламента этому будет придан легитимный характер.

Политик заметил, что на выборах президента в 2020 году победу Санду обеспечила молдавская диаспора в Европе, которая объединена через соцсети и административный ресурс тех предприятий, на которых она работает. Если на выборах 11 июля пророссийские и православные молдаване в России и Приднестровье не проявят активность, то Санду ( у которой гражданство Румынии) снова победит, а дальше — создаст в большинство в парламенте и ликвидирует Молдавию как страну, предупредил Богдан Цырдя.

По его мнению, Россия может помочь пророссийской партии социалистов, которые создали избирательный блок с коммунистами, поставкой вакцины "Спутник-V", а также созданием своих НКО в Молдавии, которые бы продвигали евразийскую повестку.

Богдан Цырдя уверен, что для Молдавии настал решающий момент в истории.

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Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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