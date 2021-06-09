Байден приготовил сигнал "для Путина и Китая"

Продолжается подготовка к саммиту президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Пока в Германии воспользовались моментом и предложили тему для разговора, в Вашингтоне сообщили: для Москвы (и заодно для Пекина) у американцев заготовлен "сигнал".

Напомним, что саммит с Путиным станет для Байдена лишь частью его насыщенного "европейского турне":

сначала американский президент посетит Великобританию — там его ждут на саммите G7;

затем он пообщается с руководством ЕС и НАТО;

на 16 июня предварительно намечена встреча с российским лидером.

"Укрепление альянса. Сделать ясным для Путина и Китая, что Европа и США крепко связаны, что G7 будет двигаться", — сказал Байден журналистам перед вылетом о целях предстоящих контактов.

Отметим, что "турне" станет для Байдена первым выездом за рубеж с момента становления президентом США.

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