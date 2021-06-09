Украинский омбудсмен Денисова назвала российские паспорта "аусвайсами"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова высказала свою позицию по российским паспортам для людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Документы обмдусмен назвала "аусвайсами".

Во времена ВОВ "аусвайсами" в народе называли документы, которые немецкие власти выдавали для удостоверения личности на оккупированных территориях. В переводе с немецкого "ausweis" — удостоверение.

Денисова в эфире "Донбас PRIME" на YuoTube заявила, что российские паспорта на Донбассе получили 584 тыс. человек. По мнению омбудсмена, люди вынуждены получать паспорта из-за позиции властей ДНР и ЛНР.

"Почему человек берет этот российский "аусвайс" — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого паспорта, тогда не оказывают медицинского лечения", — заявила Деисова.

По словам украинского омбудсмена, людей, которые работают на государственных предприятиях в ДНР и ЛНР буквально заставляют получать паспорта под угрозой увольнения.

"Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта", — заявила Денисова.

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