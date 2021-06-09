EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В квартире блогера Хованского обнаружены следы его морального разложения
Венгерские болельщики освистали коленопреклонение сборной Ирландии
В МИД ФРГ объяснили, какую тему стоило бы обсудить Путину и Байдену
Барабаны, петарды, горны: в Варшаве протестуют шахтёры и работники ТЭК
Дмитрий Болкунец рассказал о пути, по которому пойдёт Белоруссия
В ЛДПР объяснили задержание Хованского давлением на партию
Ведищева вспомнила, как её подставила Варлей
Хуже есть куда: эксперт о негативных для РФ сценариях по "СП-2"
Мужчина, расстрелявший приставов в Адлере, дал первые показания

Украинский омбудсмен Денисова назвала российские паспорта "аусвайсами"

Мир » Бывший СССР » Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова высказала свою позицию по российским паспортам для людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Документы обмдусмен назвала "аусвайсами".

Украинский омбудсмен Денисова назвала российские паспорта "аусвайсами"

Во времена ВОВ "аусвайсами" в народе называли документы, которые немецкие власти выдавали для удостоверения личности на оккупированных территориях. В переводе с немецкого "ausweis" — удостоверение.

Денисова в эфире "Донбас PRIME" на YuoTube заявила, что российские паспорта на Донбассе получили 584 тыс. человек. По мнению омбудсмена, люди вынуждены получать паспорта из-за позиции властей ДНР и ЛНР.

"Почему человек берет этот российский "аусвайс" — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого паспорта, тогда не оказывают медицинского лечения", — заявила Деисова.

По словам украинского омбудсмена, людей, которые работают на государственных предприятиях в ДНР и ЛНР буквально заставляют получать паспорта под угрозой увольнения.

"Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта", — заявила Денисова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Донбасс получит российский паспорт?
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Средний отит может привести к потере слуха
Эпилепсия чаще всего наблюдается у детей младше 5 лет
"Германия — это не ЕС": Польша напомнила о своём "разочаровании" по "СП-2"
Сотрудник РАН: Земле угрожают 100 тысяч неизученных объектов
В квартире блогера Хованского обнаружены следы его морального разложения
Венгерские болельщики освистали коленопреклонение сборной Ирландии
Финансовый аналитик: пора сменить госкорпорации на мелкий бизнес
В МИД ФРГ объяснили, какую тему стоило бы обсудить Путину и Байдену
Украинский омбудсмен Денисова назвала российские паспорта "аусвайсами"
Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.

Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Новости Африки
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников