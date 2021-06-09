Барабаны, петарды, горны: в Варшаве протестуют шахтёры и работники ТЭК

Барабаны, петарды и горны: акция протеста у представительства ЕК в Варшаве оказалась довольно шумной. На протесты вышли представители польского ТЭК и шахтёры — их волнует ситуация с ожидаемой "трансформацией" сектора.

Данные передаёт корреспондент РИА "Новости": протестующие волнуются, что "трансформация" закончится уменьшением количества рабочих мест. Кроме того, энергия может стать дороже, что скажется на всех жителях Польши. В толпе из нескольких сотен человек заметна профсоюзная символика.

"Из-за сегодняшних митингов в центре Варшавы движение транспорта может быть затруднено. За событиями следят полицейские", — приводит портал polsatnews. pl слова пресс-секретаря начальника столичной полиции Сильвестра Марчака.

Напомним, что Польша оказалась в непростой ситуации: страна планирует закрыть последнюю угольную шахту к 2049 году, однако на текущий момент достаточно сильно зависит от угля.

Так, шахта Туров обеспечивает 4-7% производства всей польской электроэнергии, в то время как её закрытия уже требует Чехия. При этом суд ЕС встал на сторону Праги и потребовал остановить добычу, на что в Варшаве ответили отказом.

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