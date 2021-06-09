Дмитрий Болкунец рассказал о пути, по которому пойдёт Белоруссия

Белорусы будут настаивать на уходе Александра Лукашенко, если же он останется во власти, то наиболее вероятный сценарий развития ситуации в Белоруссии — украинский.

План змагаров: на деньги России её разрушить

Об этом в программе "Точка зрения" сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его мнению, не об интервью Романа Протасевича надо говорить с обсасыванием того, кто, кого и когда финансировал, а о причинах протестов в августе в Белоруссии, которые никуда не исчезли.

Белорусский народ устал от Лукашенко, не видит перспектив в экономическом развитии, боится репрессий за инакомыслие, недоволен санкциями Запада, заявил политолог.

По его словам, канал "Нехта" финансировался на донаты, а та оппозиция, которая находится в изгнании, приближает, "как может", мирную передачу власти или революцию. Дмитрий Болкунец уверен, что Россия раздражает белорусов тем, что постоянно говорит о политической интеграции, и даже о включении Белоруссии в состав РФ.

Белорусам это не нужно, они хотят только экономической интеграции с Россией, сказал политолог. Он особенно отметил деструктивную роль России в "поддержке репрессий Лукашенко" против собственного народа.

Дмитрий Болкунец считает нормальной поддержку российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, оппозиционного движения в Белоруссии, а также — возможное финансирование канала "Нехта". Это было не политическим вмешательством в дела Белоруссии, а экономическим влиянием в интересах бизнеса двух стран, сказал Дмитрий Болкунец.

По его мнению, будущий путь Белоруссии — это укрепление отношений с Западом при экономическом партнёрстве с РФ. Политолог считает, что это вполне приемлемо для Москвы, иначе Белоруссия уйдёт на Запад по украинскому сценарию.

Смотрите программу "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube. Ведёт программу Любовь Степушова.