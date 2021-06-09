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Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына

Мир » Европа » Евросоюз

Суд ЕС общей юрисдикции аннулировал санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, которые были введены в 2019 году. Ограничения касаются блокировки активов политика.

Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына

Санкции против Януковича были отменены впервые. Ранее подобные решения суды приняли бывшего премьер-министра Украина Николая Азарова и бывшего замминистра экономики Украины Эдуарда Ставицкого.

В постановлении суда говорится, что Совет ЕС не смог предоставить убедительных доказательств того, что право на защиту Януковича в уголовных процессах на Украине было соблюдено в полной мере. Так как на основе этих дел и были введены санкции, они не имеют юридических оснований.

Также говорится, что ограничительные меры действовали на протяжении нескольких лет, когда проходило предварительно расследование против Януковича. Суд посчитал, что такие сроки не были "размуными". Совет ЕС не смог доказать, что права экс-президента Украины в этом случае были соблюдены.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", — говорится в постановлении.

Против Януковича на Украине открыто несколько уголовных дел, которые сейчас рассматривает суд. В частности, бывшего президента обвиняют в государственной измене.

Янукович после вооружённого переворота в Киеве в феврале 2014 года бежал в Россию.

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Автор: Артём Пермяков
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