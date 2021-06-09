"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ

Любопытная статья вышла в чешском интернет-журнале Česká Pozice. Автор уверен, что Прага манипулирует населением, подогревая враждебные настроения по отношению к Москве. И это при том, что "традиционным врагом" Чехии Россия никогда не являлась.

Согласно материалу, большая часть чехов к России враждебного отношения не высказывают, однако в открытую о такой позиции говорить не принято — можно сразу же оказаться в стане "агентов Москвы" или "изменников". При этом в дело "разогрева" антироссийских настроений вовлечены не только политики, но и предприниматели и преподаватели университетов.

"Войну за памятники, переименование улиц и почитание власовцев — всё это начали не русские", — напоминает автор.

Москва, продолжает рассуждать он, не стремится к "разрушению" стран Европы хотя бы потому, что сбывает им газ и нефть. И борьба против России и её природных ресурсов для чешской экономики просто невыгодна.

Так что, делает вывод автор, к России стоит отнестись "как к данности" и развивать с ней отношения, в том числе — торговые. А откровенная пропаганда против России — выстрел, по сути, себе же в ногу.

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