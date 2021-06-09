Депутаты ЕП попросили объяснить эффективность "сирийских" миллиардов

Интересные новости из Европарламента (ЕП): депутаты от Австрии озаботились вопросом эффективности "сирийских" миллиардов и направили соответствующий запрос.

Имена авторов запроса (оказавшегося у RT) уже известны: это Роман Хайдер, Георг Майер и Харальд Вилимски. Они написали, что с 2011 года, то есть с момента "старта" кризиса в Сирии, по каналам Евросоюза туда "влили" примерно 24,9 млрд евро с целью "смягчения последствий" конфликта.

Однако столь солидные средства особо ситуации не помогли: ситуация в Сирии не просто не стала лучше, но и продолжила ухудшаться. Так что встал логичный вопрос: а насколько эффективно оказалось финансирование?

"Есть ли у комиссии доступ к исследованиям, свидетельствующим об улучшении ситуации в Сирии в результате финансовой поддержки (в процентном выражении)", — указано в запросе.

Также депутаты решили уточнить ещё один важный момент: позицию ЕК касательно американского удара по Сирии. Они напомнили, что решение Вашингтона осудили в том числе Иран и Россия, однако в ЕК твёрдую позицию так и не представили.

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