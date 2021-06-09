Новостями касательно "СП-2" поделился американский госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обрисовал "худший исход", который в США рассматривают как сценарий, следующий за завершением строительства газопровода.
Выступление Блинкена приводит портал c-span.org. Гссекретарь уточнил: Вашингтон считает важным убедиться в том, что Москва не сможет использовать достроенный "СП-2" в качестве рычага политического давления на государства Европы.
"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров", — объяснил Блинкен.
Штаты по-прежнему видят "серьёзные негативные последствия" в факте прокачки газа через "СП-2" и стремятся обсудить их на переговорах с Германией, уточнил госсекретарь.
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