В США обрисовали "худший возможный исход" по ситуации с Nord Stream 2

Новостями касательно "СП-2" поделился американский госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обрисовал "худший исход", который в США рассматривают как сценарий, следующий за завершением строительства газопровода.

Выступление Блинкена приводит портал c-span.org. Гссекретарь уточнил: Вашингтон считает важным убедиться в том, что Москва не сможет использовать достроенный "СП-2" в качестве рычага политического давления на государства Европы.

"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров", — объяснил Блинкен.

Штаты по-прежнему видят "серьёзные негативные последствия" в факте прокачки газа через "СП-2" и стремятся обсудить их на переговорах с Германией, уточнил госсекретарь.

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