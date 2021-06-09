Интересное мнение высказал американский госсекретарь Энтони Блинкен: оказывается, Вашингтон ранее информировал Киев о своих планах на отказ от санкций по "СП-2". И вполне возможно, что до украинского президента Владимира Зеленского эта информация просто не дошла.
Напомним, что ранее Зеленский успел заявить: он удивлён "несколько раз" факту отказа Штатов от санкций по "СП-2". Вашингтон, уверенно заявил он, ничего Киеву про такой "манёвр" не сказал.
"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнёрами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США
Напомним, что ранее Киев успел весьма вольно интерпретировать слова президента США Джо Байдена про путь Киева к ПДЧ НАТО, внеся в них "совершенно адекватные правки".
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