Блинкен об отмене санкций по "СП-2": Киев информировали. Возможно, не дошло

Интересное мнение высказал американский госсекретарь Энтони Блинкен: оказывается, Вашингтон ранее информировал Киев о своих планах на отказ от санкций по "СП-2". И вполне возможно, что до украинского президента Владимира Зеленского эта информация просто не дошла.

Напомним, что ранее Зеленский успел заявить: он удивлён "несколько раз" факту отказа Штатов от санкций по "СП-2". Вашингтон, уверенно заявил он, ничего Киеву про такой "манёвр" не сказал.

"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнёрами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США

Напомним, что ранее Киев успел весьма вольно интерпретировать слова президента США Джо Байдена про путь Киева к ПДЧ НАТО, внеся в них "совершенно адекватные правки".

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