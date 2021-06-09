В 2020 году США израсходовали на ядерное оружие $ 37,4 млрд. Это больше, чем потратили восемь других ядерных держав вместе взятые.
Об этом говорится в новом докладе "Соучастие: глобальные ядерные расходы 2020 года", опубликованном правозащитной группой International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).
Согласно докладу, страны, обладающие ядерным оружием, в совокупности потратили на это оружие в прошлом году $72,6 млрд — на $1,4 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.
Как следует из документа,
"США потратили более чем в три раза больше, чем их ближайший конкурент-Китай ($10,1 млрд). Россия заняла третье место с $8 млрд, Великобритания — около $6,2 млрд", — говорится в докладе.
ICAB подсчитала, что страны, обладающие ядерным оружием, включая Францию, Индию, Израиль, Пакистан и Северную Корею, вместе тратили более $137 тысяч в минуту на атомное оружие, "пока в мире бушевала пандемия".
"Это далеко не все суммы, потраченные на ядерные расходы… еще больше все еще скрывается в тени, — сказала Сюзи Снайдер, управляющий директор проекта "Не рассчитывайте на бомбу" и соавтор доклада. — "Правительства, особенно США, Великобритании и Франции, всегда требуют прозрачности… однако сами они не придерживаются тех стандартов, которых требуют от других.”
В ходе подготовки доклада было установлено, что "более 20 разработчиков ядерного оружия получили прибыль от существующих или новых контрактов — при этом 11 западных компаний сами принесли $27,7 млрд в виде новых или модифицированных контрактов на ядерное оружие".
Авторы документа особо подчеркнули, что производители оружия тратят все "гигантские" суммы на лоббирование политиков — почти $100 млн в прошлом году — чтобы подтолкнуть чиновников по бюджету к увеличению расходов:
"На каждый доллар, потраченный в прошлом году на лоббирование правительства с целью увеличения расходов на оборону, компаниям, заключившим контракты на ядерное оружие, приходится $236"
Компании даже лоббировали разрешение на финансирование обороны в законопроектах о помощи Covid-19. Например, в докладе отмечается, что большая часть оборонной лоббистской деятельности Boeing была связана с лоббированием плана экономического стимулирования США CARES стоимостью $2,2 трлн долларов (the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act).
Кроме того, в прошлом году нескольким известным аналитическим центрам было коллективно выделено от 5 до 10 миллионов долларов, некоторые из которых опубликовали доклады, рекомендующие укреплять ядерный потенциал.
Например, Атлантический совет, получивший в 2019 году более $1,7 млн, "опубликовал краткую информацию, в которой рекомендовал США продолжить разработку новых "малодоходных" ядерных потенциалов для сдерживания России.”
Согласно отчету ICAN, Northrop потратил $13,3 млн на лоббирование американских политиков и еще по меньшей мере $2 млн на финансирование девяти крупных аналитических центров, включая Атлантический совет, Брукингский институт, Центр новой американской безопасности и Центр стратегических и международных исследований.
"Вместо того чтобы принять всеобщий подход к тому, чтобы помочь миллионам пациентов с COVID-19 выжить или пожертвовать прибыль медицинским благотворительным организациям, эти фирмы потратили деньги на то, чтобы убедить политиков поддерживать ядерную оружейную промышленность и набивать свои собственные карманы на долгие годы вперед", — констатирует ICAN.
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