Немецкий политолог оценил перспективы введения санкций Украины против Германии

Немецкий политолог Александр Рар оценил поведение Украины на европейской политической арене и дал украинским властям мудрый совет. Только прислушаются ли они?

Похоже, украинский паноптикум уже просто достал Европу своими беспардонными заявлениями, бесконечными требованиями и обвинениями, если обычно сдержанные на язык немцы начали прямым текстом объяснять властям незалежной, что не надо так себя вести. В частности, немецкий политолог Александр Рар, оценивая ситуацию между Европой и Украиной, заявил, что "двери в ЕС для неё закрыты".

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов возложил на Германию и Францию ответственность за то, что Украину до сих пор не приняли в НАТО, а заодно и за потерю ею Крыма и Донбасса. По его мнению, если бы Украина имела хотя бы ПДЧ (План действий по членству в альянсе) в 2014 году, это предотвратило бы "российскую агрессию". Также недавно стало известно, что в Киеве рассматривают вопрос о введении экономических санкций против ФРГ "за сотрудничество с Россией".

"Я не знаю, что Украина даёт Германии, кроме российского газа, который идет через её территорию. Поэтому санкциями нам лучше не угрожать. Только хуже себе сделают", — ответил на это Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, эксперт отметил, что в ближайшее время Германия переходит на "зелёную экономику". Поэтому немцы, скорей всего, откажутся от "грандиозного контракта", обеспечивающего Украину деньгами за транзит российского газа, несмотря на то, что Германия обещала "не бросать" незалежную.

"Германия обещала это США, а не Украине", — подчеркнул Рар.

Да и вообще, напомним, обещать — не значит жениться. Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт возмутился поведением Киева, который постоянно "ябедничает" Берлину на Москву. По его словам, Германия больше не намерена "бесплатно кормить Украину".