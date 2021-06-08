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Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"

Мир

И России, и Германии выгодно, чтобы на полную мощь работали и "Северный поток-2", и украинская ГТС. Но для этого украинским властям надо "повзрослеть".

Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"

Член международного комитета бундестага по международным отношениям, представитель партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт возмутился поведением Киева, который постоянно "ябедничает" Берлину на Москву. Депутат объяснил, что Германия, в свете её отказа от атомной и угольной энергетики, весьма заинтересована в наращивании поставок природного газа из России, тем более что последняя не отказывается от продолжения транзита через Украину после запуска "СП-2". Однако Украина, вместо того чтобы сесть за стол переговоров с партнёрами и создать условия для прокачки газа через свою территорию, при каждом случае "бежит в Берлин и жалуется, как нашкодивший ребёнок".

Депутат напомнил, что ЕС и Германия в том числе передавали Украине миллиарды евро в качестве помощи. Эти деньги не взялись из воздуха — это средства налогоплательщиков. А на Украине они "просто пропали". И больше Германия не намерена "кормить Украину бесплатно".

"Непонятна сама постановка вопроса, когда президент Зеленский пытается обвинить канцлера Меркель и Германию в том, что мы мало делаем для Украины. А почему мы должны что-то делать для Украины? Особенно в таком коммерческом, договорном вопросе между Украиной и Россией? Почему мы должны вмешаться туда и зачем это нужно Украине? Я думаю, только затем, чтобы создать элемент давления или шантажа, чтобы выторговать себе лучшие условия, — но это очень грубый подход", — приводит слова немецкого парламентария РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на потерю трёх миллиардов долларов в год из-за запуска "СП-2". В ответ президент России Владимир Путин поинтересовался: "Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?"

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Байден подставил Украину и помог достроить Северный поток-2
Автор: Людмила Черткова
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