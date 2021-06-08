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Экс-президент Бразилии прокомментировал ситуацию со "Спутником V"

Мир

Вопрос поставки вакцин от коронавируса превратился в вопрос экономических интересов стран. Такое мнение в эфире программы Оксаны Бойко "Противоположности" на RT высказал экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Экс-президент Бразилии прокомментировал ситуацию со "Спутником V"

Он считает, что действующий лидер Жаир Болсонару уже давно мог бы решить проблему вакцинации в стране, если бы хотел этого. Возможно, предполагает Лула да Силва, на него оказывают давление.

"Если бы наш президент действительно хотел помочь своему народу, он бы поговорил с президентом Путиным и создал бы двусторонний комитет с российскими и бразильскими экспертами. Тогда проблема вакцинации в Бразилии была бы давно решена", — заявил политик.

Напомним, что в апреле бразильский регулятор в области здравоохранения Anvisa отказался от использования российской вакцины "Спутник V".

"Я не могу этого доказать, но тем не менее вполне очевидно, что приобретению российской вакцины в Бразилии препятствуют политические разногласия. Кроме того, мы наблюдаем резкую критику в адрес китайской вакцины", — отметил он.

Вакцины — вопрос экономический

"Это идеологическая война. Разумеется, Америка защищает свои компании, а Великобритания защищает свои. Но Бразилия не должна беспокоиться по поводу защиты интересов США. Ей нужно заботиться о здоровье своего населения, а это 213 млн жителей. Бразилии следует покупать и американскую вакцину, и российскую, а также китайскую и кубинскую. Любую вакцину, качество которой научно доказано", — заявил Лула да Силва.

Пятого июня стало известно, что Бразилия всё же разрешила поставки и экстренное применение российского препарата "Спутник V" против COVID-19.

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Российская вакцина "Спутник V" покоряет планету
Автор: Снежана Шахова
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