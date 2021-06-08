На процесс денонсации Россией ДОН среагировала Украина: Киев высказался в "однозначном" колюче и отметил, что решение Москвы не стало сюрпризом.
Напомним, что ранее подпись на законе о денонсации ДОН поставил президент РФ Владимир Путин. До этого его единогласно приняли в ГД и СФ.
"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", — указано в законе.
В МИД Украины представили свою позицию на своём официальном сайте.
"Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников ДОН. Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", — сообщили в министерстве.
Напомним, что "украинский вопрос" будет включён в темы для обсуждения на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ожидается, что Байдену объясняет позицию России касательно "стенаний".
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