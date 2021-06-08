Киев представил "однозначное" мнение о выходе Москвы из ДОН

На процесс денонсации Россией ДОН среагировала Украина: Киев высказался в "однозначном" колюче и отметил, что решение Москвы не стало сюрпризом.

Напомним, что ранее подпись на законе о денонсации ДОН поставил президент РФ Владимир Путин. До этого его единогласно приняли в ГД и СФ.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", — указано в законе.

В МИД Украины представили свою позицию на своём официальном сайте.

"Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников ДОН. Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", — сообщили в министерстве.

Напомним, что "украинский вопрос" будет включён в темы для обсуждения на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ожидается, что Байдену объясняет позицию России касательно "стенаний".

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