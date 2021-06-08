На участке украинского газопровода в Прикарпатье произошёл взрыв

В селе Клузов Ивано-Франковской области произошёл взрыв на газопроводе украинской ГТС. Повреждена труба диаметром 500 мм, сообщает "Оператор ГТС Укарины".

На месте взрыва работают бригады МЧС и ремонтники. Для устранения аварии потребуется два-три дня. Угрозы транзиту газа в Европу или обеспечения топливом населения нет, утверждает оператор.

По словам главы украинской ГТС Сергея Макогона, взорвался газопровод-отвод местного значения. На работе магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгорд это никак не сказалось.

"Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам "Северного потока-2", — написал Макогон в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин надеется на продолжить транзит газа через украинскую ГТС после завершения действующего контракта и начала работы "Северного потока-2".

Также в Кремле заявили, что единственным условием для продолжения транзита газа в Европу через Украину является исправность ГТС.

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