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Газ, Крым, пленные: опубликована последняя часть "плёнок Медведчука"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские журналисты издания Bihus.info опубликовали последнюю, четвёртую часть расследования о деятельности главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с 2014 по 2019 год. Выводы авторов видео основаны на плёнках, где предположительно записан голос политика.

Прослушка Медведчука: четвертая часть

Газовый контракт

В четвёртой части рассказывается о том, как Медведчук поспособствовал заключению газового контракта между Украиной и Россией во времена президентства Петра Порошенко. На плёнках приведены разговоры украинского политика с людьми, голоса которых похожи на голоса Александра Новака (министр энергетики РФ), Алексея Миллера (глава Газпрома) и Дмитрия Козака (зампред администрации президента).

Журналисты утверждают, что Медведчук договорился с Порошенко о невыгодном для Украины газовом контракте и "продавил" это решение во время переговоров между сторонами в Брюсселе.

Электроэнергия в Крым

Также в расследовании утверждается, что Медведчук вёл переговоры с российской стороной по поводу поставок электроэнергии в Крым. Украинский политик якобы собирался создать фирму-прокладку для осуществления поставок, но позже от этой идеи пришлось отказаться - электроэнергия до "энергоблокады" поставлялась напрямую через государственные компании.

Кроме того, в документах, которые были подписаны на поставку электроэнергии Крым значился федеральным округом РФ. Таким образом, Украина согласилась с тем, что регион вошёл в состав России, делают вывод журналисты.

Обмен пленными

Медведчук участвовал в переговорах по обмену пленными между ДНР/ЛНР и Украиной. В материале описан эпизод по обмену одного из так называемых "киборгов". Этим словом на Украине называют военных, которые участвовали в боях за донецкий аэропрот.

На плёнках Медведчук разговаривает с "Петровичем" (Владимир Кононов - министр обороны ДНР) и переговорщиком от ДНР Дарьей Морозовой. Утверждается, что обмен "киборга" срывался четыре раза, а процесс осознанно затягивала украинская сторона.

Журналисты утверждают, что возвращение украинского военного домой откладывалось для того, чтобы президент Украины Пётр Порошенко мог сделать красивое видео после возвращения "киборга". Тогда глава украинского государства записал обмен своей "перемогой" и заявил, что попросил французского и немецкого коллег "надавить" на Владимира Путина. На самом деле обмен мог состояться за несколько недель до этого.

Уголь из ДНР

В предыдущих частях журналисты рассказывают о других аспектах работы Медведчука. В частности, он якобы напрямую участвовал в переговорах по поставкам угля из ДНР/ЛНР на Украину.

В конце 2015 года Медведчук помог организовать схему поставки донецкого угля с неподконтрольных территорий. При этом часть товара Украина оплачивала наличными, которые до блок-постов на линии соприкосновения доставляла Служба безопасности Украины (СБУ). С российской стороны в переговорах участвовал Владислав Сурков, который настоял на том, что в республики должны зайти наличные деньги.

Дело против Медведчука

На Украине было открыто уголовное дело против Виктора Медведчука по обвинению в госизмене. Ранее записи, подобные тем, которые имеются в распоряжении Bihus.info, демонстрировал глава СБУ Игорь Баканов.

Медведчук был отправлен судом под домашний арест. Политик отрицает все обвинения.

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Автор: Артём Пермяков
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