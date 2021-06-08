Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строит строить диалог с Путиным

На грядущем саммите Джо Байдену определённо стоит пойти на сделку с Владимиром Путиным. Конфронтация Москвы и Вашингтона опасна для последнего в том числе сближением Москвы с Пекином, считает экс-специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Бэндоу оценил грядущий саммит для The American Spectator. Он привёл пример из истории: Джо Байден мог бы примерить на себя роль Ричарда Никсона современного "разлива".

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", — считает эксперт.

Сторонам, продолжил Бэндоу, есть о чём договариваться:

политика невмешательства в выборы;

политика операций в киберпространстве;

прекращение расширения НАТО.

"Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки", — считает эксперт.

Также Байдену стоит поторговаться с Путиным: к примеру, касательно отношения к латиноамериканским странам (в том числе Кубе) или по вопросам противостояния терроризму.

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