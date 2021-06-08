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Британцы обвинили Россию в организации пьяных дебошей солдат НАТО

Мир

Британские военные эксперты считают Россию организатором инцидента с солдатами НАТО, произошедшего на днях в Эстонии. Шестеро военных были задержаны полицией за нарушение общественного порядка в 25 километрах от российской границы, в городе Йыгева.

Британцы обвинили Россию в организации пьяных дебошей солдат НАТО

Полицию вызвали местные жители, которых напугали действия солдат. Военные были сильно пьяны и устроили дебош. Британцев высадили с поезда, теперь их ждёт дисциплинарное наказание.

По сведениям Mirror, в Эстонии в данный момент находится контингент Мерсийского полка британской армии. Руководители НАТО опасаются, что военных спаивают российские агенты, после чего используют пьяные дебоши в агитации против альянса.

Эксперт военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс, который специализируется на России, прямо заявил, что организовать инцидент могли только "агенты Путина". В министерстве обороны Великобритании допустили, что такое действительно может быть и обещали провести расследование.

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