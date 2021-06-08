Властям Бразилии указали на изначальную ошибку в ситуации со Sputnik V

Власти Бразилии могли бы предпринять более инициативный подход в отношении "Спутника V", считает экс-министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья. Он считает, что на данный момент ввезённой вакцины недостаточно.

Напомним, что бразильский регулятор Anvisa ранее разрешил ввоз "Спутника V", однако не забыл и про ограничения. В частности, для контроля побочных эффектов были согласованы поставки, достаточные для 1% населения страны. По итогам анализа данных людей, получивших прививки, и стоит принимать решение о дальнейших поставках, уверены в Anvisa.

Падилья объяснил ситуацию для РИА "Новости": вакцин недостаточно, а власти допустили "изначальную ошибку", когда решили затянуть процесс одобрения российской разработки. В частности, можно было проявить больше инициативы в плане запроса нужной документации, в том числе касающейся безопасности "Спутника V".

"Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения — этого не произошло", — заявил Падилья.

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