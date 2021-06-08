EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу отчитал сотрудников военкомата во время внезапной проверки
На вдовца Легкоступовой напали неизвестные
В Чите умерла писательница Елена Стефанович
Буланова призвала помочь матери покойного Анчукова
Рябков объяснил, из-за чего сохранится напряжённость на Украине
18 человек погибли при пожаре на химзаводе в Индии
Евросоюз и Британия на грани "сосисочной" торговой войны
На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае
Скандал в Twitter: блогер посоветовала принцу Гарри назвать дочь в честь Флойда

Властям Бразилии указали на изначальную ошибку в ситуации со Sputnik V

Мир

Власти Бразилии могли бы предпринять более инициативный подход в отношении "Спутника V", считает экс-министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья. Он считает, что на данный момент ввезённой вакцины недостаточно.

Властям Бразилии указали на изначальную ошибку в ситуации со Sputnik V

Напомним, что бразильский регулятор Anvisa ранее разрешил ввоз "Спутника V", однако не забыл и про ограничения. В частности, для контроля побочных эффектов были согласованы поставки, достаточные для 1% населения страны. По итогам анализа данных людей, получивших прививки, и стоит принимать решение о дальнейших поставках, уверены в Anvisa.

Падилья объяснил ситуацию для РИА "Новости": вакцин недостаточно, а власти допустили "изначальную ошибку", когда решили затянуть процесс одобрения российской разработки. В частности, можно было проявить больше инициативы в плане запроса нужной документации, в том числе касающейся безопасности "Спутника V".

"Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения — этого не произошло", — заявил Падилья.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бразилия разрешила ввоз и экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В Чите умерла писательница Елена Стефанович
Буланова призвала помочь матери покойного Анчукова
Порошенко оценил разговор Байдена и Зеленского
Рябков объяснил, из-за чего сохранится напряжённость на Украине
18 человек погибли при пожаре на химзаводе в Индии
Евросоюз и Британия на грани "сосисочной" торговой войны
На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае
Можно ли умереть от страха?
Скандал в Twitter: блогер посоветовала принцу Гарри назвать дочь в честь Флойда
Мастера интерпретаций: Киев "подправил" слова Байдена про Украину в НАТО
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников