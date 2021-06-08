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"Раздражают": Берлин снова умудрился задеть Киев

Мир

Украина снова недовольна — на этот раз немцами и их политикой. Повод для недовольства оказался связан с военной помощью — напомним, что ранее Киев уже успел "обидеться" на отказ Берлина от поставок оружия.

"Раздражают": Берлин снова умудрился задеть Киев

Слово взял украинский посол в Германии Андрей Мельник, которого цитирует Welt am Sonntag. Он сообщил, что его "раздражают" дебаты касательно того, нужно ли немцам помогать Украине оружием. Кроме того, высказался Мельник, под вопросом оказался термин "чисто оборонительная помощь".

"Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоёвывать оккупированные территории", — заявил посол.

Также, добавил Мельник, в ходе личных встреч вопрос с военной помощью от немцев аккуратно "опускается".

"За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре", — отметил дипломат.

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Автор: Константин Шапров
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