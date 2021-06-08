Минюст США объявил, что "отобрал" у хакеров часть выкупа за Colonial Pipeline

Министерству юстиции США удалось выследить и заблокировать выкуп в размере 63,7 биткоина из кошелька, предположительно использовавшегося хакерами, взломавшими системы колониального трубопровода.

Об успехе компьютерной службы Минюста объявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Напомним, гендиректор Colonial признал в прошлом месяце, что компания заплатила выкуп в криптовалюте — оцениваемый в то время в $4,4 млн.

Впрочем, Монако подчеркнула, что это был первый случай, когда Целевая группа Министерства юстиции по вымогательству и цифровому вымогательству "захватила платеж биткойн-вымогателей".

"То, что на этот раз им удалось вернуть часть средств, — предупредила она, — не означает, что они смогут сделать это в каждом случае. Если компания решила проигнорировать совет ФБР и заплатить выкуп в любом случае, ей всё равно нужно будет сотрудничать с правоохранительными органами, если они хотят получить хотя бы часть денег обратно".

К слову, пользователи Twitter настроены по отношению к этому заявлению скептически:

PS: Компания по кибербезопасности Elliptic объявила 17 мая, что она отследила 47 различных криптовалютных кошельков, используемых DarkSide, которые обработали биткойн на сумму не менее 90 миллионов долларов, прежде чем они были внезапно закрыты под давлением американских властей.

Около 80% денег было отправлено криминальным структурам, а DarkSide достались только 15,5 миллионов долларов.