EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии
Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники
Надо быть реалистами: санкции - это навсегда
Россия готовится к "изгнанию" доллара
Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции

Минюст США объявил, что "отобрал" у хакеров часть выкупа за Colonial Pipeline

Мир

Министерству юстиции США удалось выследить и заблокировать выкуп в размере 63,7 биткоина из кошелька, предположительно использовавшегося хакерами, взломавшими системы колониального трубопровода.

Об успехе компьютерной службы Минюста объявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Напомним, гендиректор Colonial признал в прошлом месяце, что компания заплатила выкуп в криптовалюте — оцениваемый в то время в $4,4 млн.

Впрочем, Монако подчеркнула, что это был первый случай, когда Целевая группа Министерства юстиции по вымогательству и цифровому вымогательству "захватила платеж биткойн-вымогателей".

"То, что на этот раз им удалось вернуть часть средств, — предупредила она, — не означает, что они смогут сделать это в каждом случае. Если компания решила проигнорировать совет ФБР и заплатить выкуп в любом случае, ей всё равно нужно будет сотрудничать с правоохранительными органами, если они хотят получить хотя бы часть денег обратно".

К слову, пользователи Twitter настроены по отношению к этому заявлению скептически:

 

PS: Компания по кибербезопасности Elliptic объявила 17 мая, что она отследила 47 различных криптовалютных кошельков, используемых DarkSide, которые обработали биткойн на сумму не менее 90 миллионов долларов, прежде чем они были внезапно закрыты под давлением американских властей.

Около 80% денег было отправлено криминальным структурам, а DarkSide достались только 15,5 миллионов долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Минюст США объявил, что "отобрал" у хакеров часть выкупа за Colonial Pipeline
Трамп: биткоин – это мошенничество против доллара
Германия требует запретить "инакомыслие" в Евросоюзе
Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии
Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники
Надо быть реалистами: санкции - это навсегда
Россия готовится к "изгнанию" доллара
Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников