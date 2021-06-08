Трамп: биткоин – это мошенничество против доллара

Экс-президент США Дональд Трамп назвал биткоин грандиозной "аферой”, направленной против доллара, который "один должен быть валютой мира".

Обвинение в адрес криптовалюты прозвучало во время интервью каналу Fox Business в ответ на вопрос ведущего Стюарта Варни, спросившего Трампа, будет ли он инвестировать в биткоины.

"Биткойн — это просто похоже на мошенничество, — заявил Трамп. — Мне это не нравится, потому что это еще одна валюта, конкурирующая с долларом. Я хочу, чтобы доллар стал мировой валютой. Я всегда так говорил.”

Напомним, что, занимая пост президента США, Трамп неоднократно критиковал криптовалюты, обвиняя их в "содействии незаконному поведению, включая торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность".”

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость очень волатильна, и исходит из воздуха, — писал он в Twitter в июле 2019 года. — У нас есть только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, как надежный и заслуживающий доверия партнер. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется долларом Соединенных Штатов!”

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